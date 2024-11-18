Британия ужесточила санкции против Ирана из-за помощи России

Великобритания в понедельник, 18 ноября, объявила о дополнительных санкциях против Ирана в ответ на передачу иранских баллистических ракет России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило британское правительство.

Новые санкции Британии предусматривают замораживание активов иранской национальной авиакомпании Iran Air, "что еще больше ограничит ее прямые регулярные коммерческие авиаперевозки в и из Великобритании".

Дополнительно Лондон накладывает санкции на судоходного перевозчика Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и российское грузовое судно "Порт Оля-3", причастных к транспортировке иранских баллистических ракет России.

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Эти меры последовали за первыми шагами, предпринятыми правительством Британии 10 сентября в ответ на передачу Ираном баллистических ракет России, которые предусматривали отмену двусторонних договоренностей о воздушном сообщении и изменения санкционного режима.

ЕС 18 ноября также заявил об усилении санкций против Ирана в связи с его военной поддержкой захватнической войны России против Украины.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждал, что его страна не предоставляла России баллистических ракет.