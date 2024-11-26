У США закрили справу проти Трампа за втручання у вибори 2020 року

У США закрили федеральну справу проти новообраного президента Дональда Трампа стосовно його впливу на результати президентських виборів 2020 року, кульмінацією яких став штурм Капітолія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Напередодні спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання до судді Тані Чуткан, у якому послався на політику Мін’юсту США не переслідувати президентів за федеральні кримінальні злочини.

Сміт вважає, що кримінальне переслідування чинного президента порушило б Конституцію США, підриваючи здатність голови виконавчої влади країни виконувати свої функції.

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Суддя Таня Чуткан у відповідь закрила справу, залишивши відкритою малоймовірну можливість судового переслідування Трампа у майбутньому.

Чуткан пояснила, що закриття справи не зашкодить "суспільним інтересам". Вона також погодилась з аргументом Сміта про те, що коли Трамп залишити посаду, президентський імунітет на нього не поширюватиметься.

Однак вкрай малоймовірно, що будь-який прокурор спробує висунути ті ж звинувачення в майбутньому – частково тому, що термін давності для таких злочинів закінчиться.

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден. На початку місяця Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.

Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита.

Тим часом винесення вироку Трампу в кримінальній справі у Нью-Йорку, де його звинувачують у порушенні фінансування виборчої кампанії через плату порнозірці Стормі Деніелс, відклали на невизначений строк.