Власти Молдовы сообщают об организованном подвозе избирателей в стране и за рубежом

Полиция Молдовы в день проведения второго тура выборов президента зафиксировала организованную транспортировку избирателей на избирательные участки.

Об этом говорится в сообщении правительственного Telegram-канала Prima Sursă, пишет "Европейская правда".

"Есть разумные основания полагать, что организованная транспортировка избирателей осуществляется как за пределами страны, так и на территории Молдовы", – говорится в сообщении.

Национальные власти, говорится в сообщении, ведут расследование и собирают доказательства в связи с воздушной транспортировкой избирателей из РФ в Беларусь, Азербайджан и Турцию.

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"Призываем граждан, которые замечают такие нарушения, сообщать о них в Единый национальный центр экстренных вызовов по номеру 112.

Эти меры принимаются для защиты целостности избирательного процесса и обеспечения того, чтобы голос каждого гражданина был выражен свободно, без давления или неоправданного влияния", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Турции зафиксировали случай организованного подвоза избирателей.

Кроме того, на участках, где голосуют жители Приднестровья, выборы проходят с высокой активностью – там фиксируют очереди. Часть избирателей, комментируя свои мотивы приезда на голосование, цитируют слоган кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло, и говорят, что голосуют "за справедливость".

А из публикации агентства Reuters стало известно, что Молдова сообщила нескольким странам ЕС о намерениях России сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках. Молдавская диаспора в основном проевропейская и голосует за Майю Санду.