Влада Молдови повідомляє про організоване підвезення виборців у країні і за кордоном

Поліція Молдови у день проведення другого туру виборів президента зафіксувала організоване транспортування виборців до виборчих дільниць.

Про це йдеться у повідомленні урядового Telegram-каналу Prima Sursă, пише "Європейська правда".

"Є розумні підстави вважати, що організоване транспортування виборців здійснюється як за межами країни, так і на території Молдови", – сказано у повідомленні.

Національна влада, йдеться у повідомленні, веде розслідування і збирає докази у зв'язку з повітряним транспортуванням виборців з РФ до Білорусі, Азербайджану і Туреччини.

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"Закликаємо громадян, які помічають такі порушення, повідомляти про них до Єдиного національного центру екстрених викликів за номером 112.

Цих заходів вживають для захисту цілісності виборчого процесу та забезпечення того, щоб голос кожного громадянина було висловлено вільно, без тиску або невиправданого впливу", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що на виборчій дільниці в Туреччині зафіксували випадок організованого підвезення виборців.

Крім того, на дільницях, де голосують мешканці Придністров’я, вибори проходят з високою активністю – там фіксують черги. Частина виборців, коментуючи свої мотиви приїзду на голосування, цитують слоган кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, і кажуть, що голосують "за справедливість".

А із публікації агентства Reuters стало відомо, що Молдова повідомила кільком країнам ЄС про наміри Росії зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях. Молдовська діаспора є здебільшого проєвропейською та голосує за Маю Санду.