На выборах в Молдове "заминировали" четыре участка в диаспоре, которая поддерживает Санду

Местные органы власти немецкого города Франкфурт и британских городов Ливерпуль и Нортгемптон 3 ноября получили информация о "минировании" четырех избирательных участков, открытых для выборов президента Молдовы во втором туре.

Об этом сообщил МИД Молдовы, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел отметило, что информация о "минировании" оказалась ложной.

"Специализированные службы в этих странах ввели протоколы действий в таких ситуациях и уже завершили антитеррористическую проверку, объявив, что тревоги оказались ложными. МИД заявляет, что тревоги были ложными и имели целью лишь остановить процесс голосования", – сказано в сообщении.

Реклама:

Власти Молдовы ранее предупредили о таком возможном развитии событий. В частности, что Россия попытается сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках.

Молдавская диаспора в странах Запада в подавляющем большинстве поддерживает действующего президента Майю Санду.

Санду, которая баллотируется на второй срок, прокомментировала сообщение о "минировании", призвав граждан "не бояться и продолжать голосовать".

"Дорогая диаспора, спасибо за эту выдающуюся мобилизацию! Вы – невероятная сила. Воры боятся вас, и поэтому распространили ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках. Не бойтесь и продолжайте голосовать. Каждый честный голос спасает Молдову", – сказала Майя Санду в видеообращении.

По состоянию на 19:20 за рубежом проголосовали почти 290 тысяч граждан Молдовы, а всего участие в выборах в настоящее время приняли почти 1 млн 630 тысяч избирателей.

Заметим, данные молдавской ЦИК показывают, что явка во втором туре выборов президента выше явки в первом туре. В частности, она особенно высока как среди избирателей столицы Кишинева, так и среди избирателей диаспоры.

В воскресенье власти Молдовы также заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов.