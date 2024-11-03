Президентські вибори в Молдові проходять з високою явкою в Кишиневі та діаспорі

Дані молдовської ЦВК станом на 16:00 показують, що явка у другому турі виборів президента – вища за явку у першому турі на той самий час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив молдовський телеканал TV8.

Так, близько 1 284 000 виборців (43,08%) встигли пройти до виборчих скриньок до 16:00. У першому турі в цей же час своїм правом голосу скористалися понад 1 143 000 виборців (39,40%).

Для порівняння, 1 листопада 2020 року в першому турі президентських виборів до 16:00 проголосували понад 927 000 виборців або близько 33% від загальної кількості внесених до списків виборців.

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Згідно з даними, жінок на виборчих дільницях було більше, ніж чоловіків. У той же час, найбільш активними виборцями у межах Молдови залишилися люди у віці 56-65 років, а найбільше голосів, як і в першому турі, було зафіксовано в Дондушенському, Кишинівському та Криуленському районах.

Соціолог Василе Кантарджи з кишинівського соціологічного центру CBS-AXA зазначає, що явка на цю годину є рекордною як для виборців столиці, так і для виборців діаспори, як традиційно є проєвропейською і голосує за Маю Санду. У Кишиневі більшість виборців також схиляються до проєвропейського вектору

Явка в Кишиневі становить +10% у порівнянні з першим туром, а в діаспорі – +46%.

Нагадаємо, раніше у неділю радник з національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру заявив про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів. За його словами, йдеться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я та організоване транспортування виборців з Росії на дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську.

На дільницях, де голосують мешканці Придністров’я, вибори проходять з високою активністю – там фіксують черги. Частина виборців, коментуючи свої мотиви приїзду на голосування, цитують слоган кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, і кажуть, що голосують "за справедливість".