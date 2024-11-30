Посол в Германии призвал не рисовать красных линий в вопросе поддержки Украины

Посол Украины Алексей Макеев хотел бы, чтобы война РФ против Украины была темой избирательной кампании в Германии, но в то же время он предостерег от проведения красных линий для поддержки Киева.

Об этом он сказал в интервью dpa, передает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Макеев ожидает от демократических партии Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.

"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", – сказал посол.

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"Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", – заявил Макеев.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии, солидер "Зеленых" Роберт Габек покритиковал канцлера Олафа Шольца за нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus и выразил сожаление, что и раньше решения по новым видам оружия принимались "всегда поздно".

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приближаются досрочные выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером, высказывается за передачу Taurus.

В пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Олаф Шольц настаивает, что не будет этого делать. Также более 60% немцев против предоставления Украине Taurus.

Недавно в Spiegel вышла редакционная статья с острой критикой Шольца за промедление с решением по Taurus.