Посол у Німеччині закликав не малювати червоних ліній у питанні підтримки України

Посол України Олексій Макеєв хотів би, щоб війна РФ проти України була темою виборчої кампанії у Німеччині, але в той же час він застеріг від проведення червоних ліній для підтримки Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю dpa, передає "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Макеєв очікує від демократичних партії Німеччини більш активних дій у питанні підтримки України.

"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", – сказав посол.

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"Я вважаю, що неправильно малювати червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і агресором", – заявив Макеєв.

Раніше віцеканцлер і міністр економіки Німеччини, співлідер "Зелених" Роберт Габек покритикував канцлера Олафа Шольца за небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus та висловив жаль, що і раніше рішення щодо нових видів зброї ухвалювалися "завжди запізно".

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наближаються дострокові вибори. Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером, висловлюється за передачу Taurus.

На користь рішення висловлюються і коаліційні партнери СДПН, проте канцлер Олаф Шольц наполягає, що не буде цього робити. Також понад 60% німців проти надання Україні Taurus.

Нещодавно у Spiegel вийшла редакційна стаття з гострою критикою Шольца за зволікання з рішенням щодо Taurus.