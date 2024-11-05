В Польше задержали вероятного руководителя праворадикальной террористической группы

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 23-летнего немца, подозреваемого в создании праворадикальной террористической организации.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как сообщается, сотрудники Агентства внутренней безопасности в результате многомесячного сотрудничества с Федеральным ведомством уголовной полиции Германии задержали Йорга С. во вторник, 5 ноября в Згожельце.

Как передают журналисты, 23-летнего гражданина Германии обвиняют в создании и участии в праворадикальной террористической организации "Саксонские сепаратисты".

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Правоохранители утверждают – члены этой организации неоднократно проходили военизированную подготовку с использованием боевой техники.

Группа также якобы приобрела военное снаряжение: камуфляжные костюмы, шлемы, разгрузочные жилеты и противогазы.

Службы проводили операцию не только в Польше, но и в Германии и Австрии.

Как писала "Европейская правда", всего было задержано восемь человек и проведены обыски в 20 местах.

Немецкие СМИ писали, что "Саксонские сепаратисты" – это группа из 15-20 человек, идеология которой характеризуется расистскими и антисемитскими идеями.

Утверждается, что для них нет никаких сомнений в том, что Германию ждет "крах" и что государство и общество распадутся в определенный день.

В августе сообщалось, что члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" в закрытых чатах обсуждали возможность убийства министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера на почве антисемитизма.

В конце октября писали, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.