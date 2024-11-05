СМИ: В Германии арестовали предполагаемых участников праворадикальной террористической группы

В Германии арестовали восемь человек, которых подозревают в членстве в праворадикальной террористической группе, якобы планировавшей использовать вооруженную силу для создания нацистского государства.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные федеральной прокуратуры, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, правоохранители проводят обыски в многочисленных домах в районе Лейпцига, Дрездена и других населенных пунктах.

По данным агентства, в ходе операции были арестованы восемь мужчин в возрасте от 21 до 25 лет. Генеральная прокуратура ФРГ обвиняет их в принадлежности к праворадикальной террористической организации.

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Как подтвердила журналистам пресс-секретарь федеральной прокуратуры, подозреваемые входят в состав боевой группировки, известной как "Саксонские сепаратисты".

По информации агентства, арестам предшествовало длительное расследование, проведенное Федеральным управлением уголовной полиции и Федеральным ведомством по защите конституции.

Утверждается, что группировка была основана в 2020 году.

Отмечается, что среди обвиняемых есть братья Йорг и Йорн С., которые, как утверждается, принадлежат к семье известного правого экстремиста из Австрии.

Журналисты пишут, что подозреваемые якобы планировали использовать вооруженную силу для установления общественного строя по образцу национал-социализма в "день Х". С этой целью, среди прочего, они должны были провести военизированные учения.

По данным федеральной прокуратуры, "Саксонские сепаратисты" – это группа из 15-20 человек, идеология которой характеризуется расистскими и антисемитскими идеями.

Утверждается, что для них не существует никаких сомнений в том, что Германию ждет "крах" и что государство и общество распадутся в определенный день.

"В связи с этим группа хотела бы использовать вооруженную силу для завоевания территорий в Саксонии и, возможно, в других восточных немецких землях, чтобы установить государство и общество по образцу национал-социализма", – заявили прокуроры.

Журналисты проинформировали, что в целом правоохранители обыскали около 20 домов, в том числе в Австрии и Польше.

Арестованные предстанут перед следственными судьями Федерального суда. Ожидается, что правоохранители примут решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В августе сообщалось, что члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" в закрытых чатах обсуждали возможность убийства министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера на почве антисемитизма.

В конце октября писали, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.