Главная оппозиционная сила Греции продолжает распадаться

Греческая партия СИРИЗА претерпела еще больший раскол на выходных и вот-вот официально потеряет статус главной оппозиционной силы страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Недавно свергнутый лидер партии Стефанос Касселакис объявил в субботу о создании нового политического движения, забрав с собой по меньшей мере четырех депутатов.

Выступая перед большой толпой людей возле своего нового штаба, американский эмигрант заявил, что "СИРИЗА закрыла свою демократическую главу" и он позиционирует себя как лидера новой, прогрессивной политической силы.

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"Сегодня радостный день, потому что создается движение за демократию, свободных граждан и прогресс", – сказал он и пожелал „удачи" тем, кто остался в СИРИЗА. „Мы создаем движение от общества, для общества", – добавил он и сказал своим сторонникам, что они сами решат, как оно будет называться.

"Партия будет вашей, а я буду вашим слугой", – сказал Касселакис.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как СИРИЗА официально подтвердила, что Касселакис не сможет снова баллотироваться на пост лидера партии на выборах, назначенных на 24 ноября, а в случае необходимости – на 1 декабря.

Сцены хаоса развернулись, когда сотни сторонников Касселакиса – известных как "касселисты" – пытались штурмовать импровизированное место проведения выборов, утверждая, что их намеренно исключили. Сообщалось о столкновениях, толкотне, словесных нападениях и освистывании, а для обеспечения безопасности были вызваны полиция и пожарная служба.

На фоне беспорядков были официально утверждены четыре кандидата в лидеры – депутаты парламента Сократис Фамеллос и Павлос Полакис, депутат Европарламента Николас Фарантурис и актер Апостолос Глецос.

Левая партия СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год, столкнулась с экзистенциальным кризисом после поражения на прошлогодних выборах от консервативного премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Это поражение привело к отставке харизматичного лидера СИРИЗА Алексиса Ципраса.

В сентябре 2023 года Касселакис был избран на должность председателя СИРИЗА. С тех пор партия погрязла в токсичных распрях.

Касселакис, бывший трейдер Goldman Sachs, столкнулся с критикой из-за своих взглядов на экономику, НАТО и Израиль, которые считались далекими от взглядов левых. Легитимность его декларации о состоянии была поставлена под сомнение. Суровой критике также подвергся медиа-тур в его шикарную квартиру в богатом афинском районе, в то время как работники партийной газеты и радиостанции месяцами оставались без зарплаты.

В ноябре прошлого года десятки членов покинули СИРИЗА и создали партию "Новые левые". Разногласия усилились после того, как партия плохо показала себя на июньских выборах в Европарламент, а Касселакис занял агрессивную позицию в отношении большинства членов партии и, в частности, в отношении своего предшественника Ципраса.

В конце концов, ему было запрещено выдвигать свою кандидатуру на пост лидера СИРИЗА после того, как в прошлом месяце он направил партии юридическую угрозу.

С вечера пятницы четыре депутата объявили о выходе из СИРИЗА, и еще восемь депутатов могут последовать за ними.

До пятницы СИРИЗА имела 35 депутатов в греческом парламенте, за ней шла социалистическая ПАСОК с 31 депутатом, а это означает, что к понедельнику ПАСОК, вероятно, может заменить СИРИЗА в качестве главной оппозиции страны.