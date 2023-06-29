Експрем'єр Греції залишив пост голови опозиційної партії СІРІЗА після поразки на виборах

Колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас подав у відставку з посади голови головної опозиційної партії країни СІРІЗА.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми відкриваємо нове історичне коло. Я вирішив запропонувати вибори нового керівництва з членів партії, як це передбачено статутом. Я не буду кандидатом, я буду присутній до, під час і після процесу", – сказав Ципрас.

Своє рішення він ухвалив після поразки політсили на парламентських виборах в Греції. СІРІЗА отримала 48 місць у 300-місному парламенті.

Ципрас пояснив, що необхідно "винайти нову СІРІЗА", яка буде розуміти нові виклики і відповідати новим очікуванням.

Ципрас був прем'єр-міністром Греції у 2015-2019 роках.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Греції перемогла прем'єр-міністра країни партія Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія", набравши понад 40% голосів виборців.

26 червня Міцотакіс офіційно очолив новий уряд, а 27 червня члени нового уряду Греції склали присягу.