Головна опозиційна сила Греції продовжує розпадатися

Грецька партія СІРІЗА зазнала ще більшого розколу на вихідних і ось-ось офіційно втратить статус головної опозиційної сили країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нещодавно скинутий лідер партії Стефанос Касселакіс оголосив у суботу про створення нового політичного руху, забравши з собою щонайменше чотирьох депутатів.

Виступаючи перед великим натовпом людей біля свого нового штабу, американський емігрант заявив, що "СІРІЗА закрила свою демократичну главу" і він позиціонує себе як лідера нової, прогресивної політичної сили.

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"Сьогодні радісний день, тому що створюється рух за демократію, вільних громадян і прогрес", – сказав він і побажав "удачі" тим, хто залишився в СІРІЗІ. "Ми створюємо рух від суспільства, для суспільства", – додав він і сказав своїм прихильникам, що вони самі вирішать, як він буде називатися.

"Партія буде вашою, а я буду вашим слугою", – сказав Касселакіс.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як СІРІЗА офіційно підтвердила, що Касселакіс не зможе знову балотуватися на посаду лідера партії на виборах, призначених на 24 листопада, а в разі необхідності – на 1 грудня.

Сцени хаосу розгорнулися, коли сотні прихильників Касселакіса – відомих як "касселісти" – намагалися штурмувати імпровізоване місце проведення виборів, стверджуючи, що їх навмисно виключили. Повідомлялося про сутички, штовханину, словесні напади та освистування, а для забезпечення безпеки були викликані поліція та пожежна служба.

На тлі заворушень було офіційно затверджено чотирьох кандидатів у лідери – депутатів парламенту Сократіса Фамеллоса і Павлоса Полакіса, депутата Європарламенту Ніколаса Фарантуріса і актора Апостолоса Глецоса.

Ліва партія СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік, зіткнулася з екзистенційною кризою після поразки на минулорічних виборах від консервативного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Ця поразка призвела до відставки харизматичного лідера СІРІЗА Алексіса Ципраса.

У вересні 2023 року Касселакіс був обраний на посаду голови СІРІЗА. Відтоді партія загрузла в токсичних чварах.

Касселакіс, колишній трейдер Goldman Sachs, зіткнувся з критикою через свої погляди на економіку, НАТО та Ізраїль, які вважалися далекими від поглядів лівих. Легітимність його декларації про статки була поставлена під сумнів. Суворій критиці також піддався медіа-тур до його шикарної квартири в багатому афінському районі, в той час як працівники партійної газети і радіостанції місяцями залишалися без зарплати.

У листопаді минулого року десятки членів покинули СІРІЗА і створили партію "Нові ліві". Розбіжності посилилися після того, як партія погано показала себе на червневих виборах до Європарламенту, а Касселакіс зайняв агресивну позицію щодо більшості членів партії і, зокрема, щодо свого попередника Ципраса.

Зрештою, йому було заборонено висувати свою кандидатуру на посаду лідера СІРІЗА після того, як минулого місяця він надіслав партії юридичну погрозу.

З вечора п'ятниці чотири депутати оголосили про вихід з СІРІЗА, і ще вісім депутатів можуть піти за ними.

До п'ятниці СІРІЗА мала 35 депутатів у грецькому парламенті, за нею йшла соціалістична ПАСОК з 31 депутатом, а це означає, що до понеділка ПАСОК, ймовірно, може замінити СІРІЗА в якості головної опозиції країни.