Премьер Нидерландов не поедет на климатический саммит после нападений на израильских болельщиков

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пропустит климатический саммит COP29 после столкновений в Амстердаме на этой неделе между израильскими футбольными фанатами и пропалестинскими протестующими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я не поеду в Азербайджан на следующей неделе на климатическую конференцию ООН COP29. Из-за большого социального влияния событий, произошедших в ночь на прошлый четверг в Амстердаме, я останусь в Нидерландах", – заявил он.

Министр климата Нидерландов Софи Германс по-прежнему примет участие во встрече по вопросам окружающей среды 11-22 ноября, в то время как посол по вопросам климата заменит Схоофа, добавил премьер, заявив, что насилие в ночь на четверг в Амстердаме будет обсуждаться на заседании кабинета министров в понедельник.

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По меньшей мере пять человек получили ранения во время беспорядков с участием болельщиков тель-авивского футбольного клуба "Маккаби", который проиграл 5:0 "Аяксу" в Лиге Европы.

Министр юстиции Дэвид ван Веел в письме в парламент заявил, что информация все еще собирается, в том числе о возможных предупредительных знаках со стороны Израиля, а также о том, были ли эти нападения организованными и имели ли они антисемитский мотив.

Он пообещал, что будет применено ускоренное правосудие с максимальными усилиями, чтобы найти каждого подозреваемого.

Четыре человека остаются под стражей в связи с беспорядками, сообщает полиция.

Политические лидеры осудили нападения как антисемитские и призвали к скорейшему правосудию.

На видеозаписях беспорядков в социальных сетях видно, как действует спецназ, а некоторые нападавшие выкрикивают антиизраильские оскорбления.

На кадрах также видно, как сторонники тель-авивского "Маккаби" скандируют антиарабские лозунги перед матчем.

Израиль отправил самолеты в Нидерланды, чтобы вернуть болельщиков домой.

Амстердам запретил демонстрации на выходных и наделил полицию полномочиями экстренной остановки и обыска.

Во время войны в Газе в Нидерландах резко возросло количество антисемитских инцидентов: многие еврейские организации и школы сообщают об угрозах и письмах с ненавистью.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц не поедет на климатическую конференцию COP29 в Азербайджане на следующей неделе после распада его коалиции.