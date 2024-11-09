Прем'єр Нідерландів не поїде на кліматичний саміт після нападів на ізраїльських вболівальників

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пропустить кліматичний саміт COP29 після зіткнень в Амстердамі цього тижня між ізраїльськими футбольними фанатами і пропалестинськими протестувальниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я не поїду до Азербайджану наступного тижня на кліматичну конференцію ООН COP29. Через великий соціальний вплив подій, що відбулися в ніч на минулий четвер в Амстердамі, я залишуся в Нідерландах", – заявив він.

Міністр клімату Нідерландів Софі Германс, як і раніше, візьме участь у зустрічі з питань навколишнього середовища 11-22 листопада, в той час як посол з питань клімату замінить Схоофа, додав прем'єр, заявивши, що насильство в ніч на четвер в Амстердамі буде обговорюватися на засіданні кабінету міністрів у понеділок.

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Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення під час заворушень за участю вболівальників тель-авівського футбольного клубу "Маккабі", який програв 5:0 "Аяксу" в Лізі Європи.

Міністр юстиції Девід ван Веел у листі до парламенту заявив, що інформація все ще збирається, в тому числі про можливі попереджувальні знаки з боку Ізраїлю, а також про те, чи були ці напади організованими і чи мали вони антисемітський мотив.

Він пообіцяв, що буде застосовано прискорене правосуддя з максимальними зусиллями, щоб знайти кожного підозрюваного.

Чотири людини залишаються під вартою у зв'язку з заворушеннями, повідомляє поліція.

Політичні лідери засудили напади як антисемітські і закликали до якнайшвидшого правосуддя.

На відеозаписах заворушень у соціальних мережах видно, як діє спецназ, а деякі нападники вигукують антиізраїльські образи.

На кадрах також видно, як прихильники тель-авівського "Маккабі" скандують антиарабські гасла перед матчем.

Ізраїль відправив літаки до Нідерландів, щоб повернути вболівальників додому.

Амстердам заборонив демонстрації на вихідних і наділив поліцію повноваженнями екстреної зупинки і обшуку.

Під час війни в Газі в Нідерландах різко зросла кількість антисемітських інцидентів: багато єврейських організацій і шкіл повідомляють про погрози і листи з ненавистю.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц не поїде на кліматичну конференцію COP29 в Азербайджані наступного тижня після розпаду його коаліції.