Зеленский обсудил с Туском будущие визиты и председательство Польши в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку дружественной Польши и реализацию очередного пакета военной помощи.

В разговоре речь шла о вопросах прогресса Украины на евроинтеграционном треке и приоритетах полугодового председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе.

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Зеленский и Туск договорились об обмене визитами в ближайшее время для лучшей координации совместных действий.

Напомним, Туск заявил во вторник, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой.

Он сказал об этом в контексте полугодового председательства Польши в Совете ЕС, отметив, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда с 1 января начнет свое ротационное председательство.

Туск также подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы подвести итоги переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Париже в минувшие выходные.