Туск: Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими

Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими, заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це Туск сказав під час засідання уряду, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі.

"Я проведу низку переговорів, що стосуються насамперед ситуації за нашим східним кордоном", – сказав він на засіданні уряду.

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"Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року", – додав він.

Туск підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву в четвер, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Парижі минулими вихідними.

Прем’єр Польщі зазначив, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками Варшави, і що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Варшаву в перші дні головування Польщі в Раді ЄС.

"Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон у прийнятті рішень, які принесуть нам безпеку і захистять польські інтереси", – сказав Туск.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни в Україні.

Президент Зеленський після розмови з Трампом і Макроном сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.