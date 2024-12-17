В Германии климатического активиста посадили на пять месяцев за блокирование дорог

В Германии 69-летний участник протестов группы "Последнее поколение" должен отбыть пятимесячный срок заключения за блокирование дорог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Согласно его собственным заявлениям, Карл Брайг был приговорен районным судом Пассау к условному тюремному заключению сроком на пять месяцев. Однако, поскольку он отказался уплатить штраф в размере 500 евро, прокуратура Пассау отправила его в тюрьму Кемптен на пять месяцев.

По его словам, причина наказания – две сидячие забастовки в марте 2023 года в Пассау. Там Брайг и другие демонстранты вышли на улицу. Через день группа повторила акцию в Пассау в другом месте. В общем было заблокировано движение на полтора часа в оба дня.

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Согласно сообщению в Süddeutsche Zeitung, Брайг уже давно ведет активную протестную деятельность. По данным газеты, 69-летний мужчина уже выходил на демонстрации в Мутлангене против размещения ракет "Першинг", а также был активным в Вакерсдорфе, в антиядерном движении и в протесте против проекта железной дороги "Штутгарт 21". Сейчас пенсионер живет в самоуправляемом "экопоселке" в Баден-Вюртемберге.

Представитель "Последнего поколения" Кристиан Бергеманн назвал приговор Брайгу "грубой чрезмерной реакцией" со стороны судебной власти. В частности, непонятным был вызов в суд незадолго до начала рождественской амнистии. В этот период незадолго до Рождества и до начала января повестки о задержании обычно не выдаются.

Перед началом тюремного заключения Брайга "Последнее поколение" организовало дежурство перед тюрьмой Кемптен. На нем присутствовали около 50 членов группы. Несколько человек выступили со слезными речами и попрощались с Брайгом. "Ты не один", – выкрикнула группа в унисон, когда 69-летний мужчина вошел в тюрьму.

В августе берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург заявил, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы "Последнее поколение" для возмещения убытков.

В том же месяце стало известно, что немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы "Последнее поколение", назвав их "безумными".