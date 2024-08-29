Аэропорт Берлина будет судиться с климатическими активистами, блокировавшими его работу

Берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург заявляет, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы "Последнее поколение" для возмещения убытков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Из-за акции блокады в ноябре 2022 года компания аэропорта подает иски о возмещении убытков шести представителям "Последнего поколения", – заявила пресс-секретарь аэропорта. Иск был подан в региональный суд Котбуса.

Региональный суд еще не подтвердил иск. Соответствующий запрос все еще находится на рассмотрении. По данным самого аэропорта, общая сумма иска составляет около 33 000 евро. Эта сумма включает только расходы, понесенные аэропортом для возобновления полетов, и потерянные доходы из-за отмены рейсов, подчеркнула пресс-секретарь.

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24 ноября 2022 года климатические активисты "Последнего поколения" почти на два часа парализовали полеты. По данным федеральной полиции, две группы получили доступ на территорию аэропорта. Некоторые люди были приклеены к земле. Аэропорт Берлина остановил работу на обеих взлетно-посадочных полосах. Тогда пострадали несколько тысяч пассажиров всего 40 рейсов, которые были либо отменены, либо перенаправлены.

Своим иском аэропорт хочет показать, "что он имеет нулевую толерантность к таким блокадам и что виновники также должны ответить перед аэропортом".

По данным аэропорта, всего было четыре попытки климатических активистов "нарушить воздушное движение путем проникновения в зону безопасности аэропорта. Только 24 ноября 2022 года полеты пришлось прервать.

В последние недели активисты из прошлого поколения снова заблокировали многочисленные аэропорты в рамках международной кампании "Нефть убивает", в том числе в Нюрнберге, Кельне-Бонне и Штутгарте.

На этой неделе стало известно, что немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы "Последнее поколение", назвав их "безумными".