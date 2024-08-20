Шольц назвал "безумными" радикальные акции климатических активистов

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы "Последнее поколение", назвав их "безумными".

Об этом он сказал во время общения с гражданами в Бремене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Канцлер выразил убеждение, что судебная система будет последовательно преследовать преступления, совершенные радикальными климатическими активистами.

"Я считаю эти акции безумными", – заявил Шольц.

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Шольц также упомянул о запланированном ужесточении законодательства, решение о котором правительство приняло в июле. Например, любой, кто прорежет забор, а затем заблокирует взлетно-посадочную полосу, в будущем будет нести ответственность в виде тюремного заключения на срок до двух лет или штрафа.

Ранее в таких случаях предусматривался только штраф.

Правительство Германии также хочет заставить операторов аэропортов принимать лучшие структурные и технические меры защиты с помощью законодательного распоряжения.

Группа "Последнее поколение" регулярно устраивает радикальные акции, пытаясь привлечь внимание к изменениям климата.

Ранее активисты "Последнего поколения" заблокировали движение в нескольких аэропортах Германии.

В то же время в Австрии "Последнее поколение" прекращает свои протесты из-за отсутствия успеха.