У Німеччині кліматичного активіста посадили на п'ять місяців за блокування доріг

У Німеччині 69-річний учасник протестів групи "Останнє покоління" має відбути п’ятимісячний термін ув’язнення за блокування доріг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Згідно з його власними заявами, Карл Брайг був засуджений районним судом Пассау до умовного тюремного ув'язнення терміном на п'ять місяців. Однак, оскільки він відмовився сплатити штраф у розмірі 500 євро, прокуратура Пассау відправила його до в'язниці Кемптен на п'ять місяців.

За його словами, причина покарання – два сидячих страйки в березні 2023 року в Пассау. Там Брайг та інші демонстранти вийшли на вулицю. Через день група повторила акцію в Пассау в іншому місці. Загалом був заблокований рух на півтори години в обидва дні.

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Згідно з повідомленням в Süddeutsche Zeitung, Брайг вже давно веде активну протестну діяльність. За даними газети, 69-річний чоловік вже виходив на демонстрації в Мутлангені проти розміщення ракет "Першинг", а також був активним у Вакерсдорфі, в антиядерному русі і в протесті проти проєкту залізниці "Штутгарт 21". Зараз пенсіонер живе в самокерованому "екоселищі" в Баден-Вюртемберзі.

Речник "Останнього покоління" Крістіан Бергеманн назвав вирок Брайгу "грубою надмірною реакцією" з боку судової влади. Зокрема, незрозумілим був виклик до суду незадовго до початку різдвяної амністії. У цей період незадовго до Різдва і до початку січня повістки про затримання зазвичай не видаються.

Перед початком тюремного ув'язнення Брайга "Останнє покоління" організувало чергування перед в'язницею Кемптен. На ньому були присутні близько 50 членів групи. Кілька людей виступили зі слізними промовами і попрощалися з Брайгом. "Ти не один", – вигукнула група в унісон, коли 69-річний чоловік увійшов до в'язниці.

У серпні берлінський аеропорт Берлін-Бранденбург заявив, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи "Останнє покоління" для відшкодування збитків.

Того ж місяця стало відомо, що німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив радикальні акції кліматичних активістів з групи "Останнє покоління", назвавши їх "божевільними".