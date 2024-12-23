Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник в очередной раз раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо, который 22 декабря провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле о поставках газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что после их разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы "ничего не удивляет".

"Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии. Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман", – сказал глава государства.

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Он еще раз напомнил, что Фицо дали предложение и по возможной компенсации для словаков потерь от российского транзита, и относительно альтернатив по транзиту любого другого газа, не российского, на запрос Еврокомиссии.

"Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает. Всем странам Европы нужно работать вместе ради безопасности каждого народа", – заявил Зеленский.

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

В МИД Украины заявили, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы.