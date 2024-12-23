Зеленський: Ми боремося заради життя, а Фіцо – заради грошей

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок вчергове розкритикував прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який 22 грудня провів переговори з Владіміром Путіним у Кремлі про поставки газу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що після їхньої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи "нічого не дивує".

"Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню", – сказав глава держави.

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Він ще раз нагадав, що Фіцо дали пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії.

"Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу", – заявив Зеленський.

У неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним. Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи.