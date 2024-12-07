У Румунії пройшли обшуки у зв'язку з фінансуванням одного з кандидатів у президенти

Румунські слідчі в суботу провели обшуки в кількох будинках, розслідуючи незаконне фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів у президенти, на наступний день після того, як Конституційний суд анулював результати голосування після звинувачень у втручанні Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

П'ятничне рішення було ухвалене після того, як розсекречені документи показали, що виборчий процес був зіпсований через маніпуляції з голосами, порушення під час виборчої кампанії та непрозоре фінансування.

Прокуратура повідомила, що в суботу в центральному місті Брашов відбулися три обшуки.

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Вони не назвали кандидата, чия кампанія розслідується, але розсекречені документи стосуються кампанії Келіна Джорджеску – ультраправого, проросійського критика НАТО, який несподівано здобув перемогу в першому турі голосування 24 листопада.

"Обшуки спрямовані на можливу причетність особи до незаконного фінансування виборчої кампанії кандидата в президенти Румунії шляхом використання грошових сум... (які) могли бути отримані від вчинення злочинів, а потім були залучені до процесу відмивання грошей", – йдеться в заяві прокуратури.

В одному з розсекречених документів румунська розвідка повідомила, що Джорджеску, який хоче припинити підтримку України, масово просувався на платформі соціальних мереж TikTok через скоординовані акаунти, алгоритми рекомендацій і платне просування.

У п'ятницю Джорджеску заявив, що рішення суду про анулювання виборів є "державним переворотом". Він закликав виборчі органи проігнорувати це рішення. Він задекларував нульові витрати на передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.