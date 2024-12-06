Антизахідний кандидат назвав анулювання виборів президента Румунії "держпереворотом"

Незалежний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, відомий антизахідною риторикою, гостро розкритикував рішення Конституційного суду про анулювання першого туру виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", відеозвернення Джорджеску транслював телеканал Realitatea.

Джорджеску заявив, що анулюванням першого туру виборів президента "румунська держава розтоптала демократію".

"Рішення КСР (Конституційного суду Румунії. – Ред.) є практично формалізованим державним переворотом… У цей день корумпована система уклала угоду з дияволом", – сказав він.

Реклама:

Політик також поклав відповідальність за те, що сталось на "партійних вождів", та закликав румунів "бути впевненими і сильними", наголосивши, що "за мною стоїть тільки румунський народ".

В інтервʼю після трансляції звернення Джорджеску порівняв себе з Дональдом Трампом, бо йому теж нібито намагались заборонити брати участь у виборах президента США.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.