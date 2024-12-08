Шольц приветствовал свержение режима в Сирии и очертил, какие шаги нужны дальше
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью".
Заявление канцлера в воскресенье приводит Spiegel, пишет "Европейская правда".
По словам Шольца, сирийский народ претерпел ужасные страдания – свергнутый диктатор Асад "жестоко подавлял собственный народ".
"На его совести бесчисленное количество человеческих жизней и он заставил многих людей бежать из Сирии, многие из которых также прибыли в Германию", – сказал Шольц.
Далее важно, по его словам, чтобы "закон и порядок были быстро восстановлены".
Все религиозные общины и меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем, подчеркнул канцлер.
Шольц считает, что политическое решение конфликта в Сирии остается возможным в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Резолюция, которая была принята в 2015 году, предусматривает разработку конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.
Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что после Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "варварское государство наконец свергнуто" и добавил, что Франция будет оставаться преданной безопасности всех на Ближнем Востоке.
8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.