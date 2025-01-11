В Минкульте рассказали о "важном шаге" для эксгумаций жертв Волынской трагедии

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов – и Киев нацелен на положительные решения в этом вопросе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил агентству PAP заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос.

Наджос, который с украинской стороны возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческим вопросам, заверил в субботу агентство в своих положительных намерениях решить споры, связанные с темой эксгумаций.

"Мы сделали очень важный первый шаг: мы обменялись запросами от польской стороны на проведение работ на украинской территории, а польская сторона получила от нас запросы на проведение наших работ на польской территории. Сейчас мы анализируем эти запросы и собираем документы, чтобы с согласия обеих сторон принимать положительные решения и публично комментировать результаты такой работы", – подчеркнул Наджос.

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Другой украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил агентству, что Украина дала разрешение на поиск останков на месте, где в 2023 году были обнаружены польские захоронения.

"В Украине, согласно украинскому законодательству, предоставлено разрешение на эксгумацию останков, найденных во время поисковых работ в 2023 году", – сказал собеседник агентству.

Чиновник не назвал место, где были найдены останки поляков. Однако в 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Пужники на территории Тернопольской области, где польские и украинские специалисты нашли захоронение, куда в 1945 году были сложены тела убитых крестьян.

По словам собеседника агентства, "вопрос восстановления имен украинцев (членов Украинской повстанческой армии) на надгробии на горе Монастырь (на польской территории) остается открытым".

В заявлении чиновника указано, что разрешения на поиск и эксгумацию в Украине будут выдаваться отдельно на каждое место захоронения.

"Есть украинское законодательство, согласно которому разрешения выдаются и будут выдаваться на проведение работ на конкретных объектах после рассмотрения надлежащим образом оформленных, необходимых документов компаниями, которые имеют право на проведение соответствующих работ", – сообщил он.

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".

Глава Институт нацпамяти Польши и кандидат в президенты Кароль Навроцкий сказал, что ему не известно, о каких решениях сообщил Дональд Туск.