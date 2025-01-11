Голова Інституту нацпам’яті Польщі нічого не знає про "прорив" з ексгумаціями в Україні

Голова Інститут нацпам’яті Польщі та кандидат у президенти Кароль Навроцький прокоментував оголошення прем’єра Дональда Туска про "прорив" у справі ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Про це, як пише "Європейська правда", він говорив в ефірі RMF 24.

Навроцький, який очолює Інститут національної пам’яті Польщі, заявив, що "сьогодні ми не можемо говорити про прорив".

Реклама:

"Ми вже пережили багато таких проривів, чи радше декларацій про такі прориви. Один з них анонсував очільник польської дипломатії Радослав Сікорський. Цього не сталося. Я не знаю, що прем'єр-міністр вважає проривом", – сказав Навроцький, кандидат у президенти, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

"Ми говоримо про 1 500 сіл, які зникли з карти, про 120 тисяч жертв, тому проривом було б розпочати ексгумацію. Як Інститут нацпам’яті ми готові виконувати свої обов'язки. Чи є це успіхом? Ми цього ще не знаємо. Поки що немає рішення, ми не знаємо, про що конкретно говорить прем'єр-міністр", – сказав Навроцький.

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій.