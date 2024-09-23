"АдГ" в Бранденбурге – под расследованием за созданную ИИ песню с призывом к депортации

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бранденбурге попала под расследование из-за противоречивой песни о депортации, которую создали с помощью искусственного интеллекта и включили на партийном мероприятии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

"АдГ", которая получила второе место на земельных выборах в Бранденбурге, с незначительным отрывом от победителей СДПГ, в день выборов имела программу мероприятий для членов партии и ее сторонников. Один из использованных там музыкальных треков стал поводом для расследования.

Песню с призывами "депортировать всех" принесли на мероприятие партии активисты молодежного крыла "АдГ", сгенерировав ее с помощью искусственного интеллекта. К ней создали также видеоряд, где на депортационном рейсе изображены светловолосые и голубоглазые пилоты и стюардессы, а депортируемые пассажиры – темнокожие.

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Migranten und Flüchtlinge sind Teil der Bevölkerung. Diese Forderung stachelt zum Hass auf und fordert zu Gewalt– oder Willkürmaßnahmen (millionenfache Abschiebungen) auf.

Ich habe die Verantwortlichen der AfD nach § 130 StGB angezeigt. https://t.co/KLgIO2cKJe – Volker Beck 🐋 🇺🇦🇮🇱🎗️ (@Volker_Beck) September 22, 2024

Лидер молодежного крыла "АдГ" в Бранденбурге и другие танцевали под трек и много подпевали. Также на мероприятие принесли баннер с призывом к "миллиону депортаций".

Sean Gallup / Getty Images

Никто из верхушки политсилы не дистанцировался от происходящего, а региональный лидер "АдГ" Рене Шпринглер заявил в комментариях СМИ, что это "часть молодежной культуры" и он не видит никакой проблемы.

Когда кадры с мероприятия оказались в сети, политик от "Зеленых" Фолькер Бек выразил возмущение и заявил, что подаст заявление в правоохранительные органы. Полиция Бранденбурга начала расследование.

Напомним, "АдГ" в Бранденбурге уже под наблюдением Офиса по защите конституции как правоэкстремистская, а шестерых ее земельных депутатов, включая "первого номера" Ханса-Кристофа Берндта, считают подтвержденными правоэкстремистами.

В Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.