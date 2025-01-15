Мэр Варшавы поддержал членство Украины в ЕС и НАТО

Мар Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский поддержал членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он написал в X (Twitter) по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заявление Тшасковского прозвучало после того как на прошлой неделе его соперник на выборах президента Кароль Навроцкий, поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость", заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

"Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность", – заявил Тшасковский.

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Он также заверил Зеленского в поддержке польскими властями борьбы украинских женщин и мужчин за свободу и суверенитет своей страны.

"От имени всех варшавян я принял благодарность и звание Города-спасителя от президента – за большую солидарность, которую жители нашего города проявили к беженцам из Украины с самого начала российского вторжения", – рассказал Тшасковский.

Он также рассказал, что говорил с Зеленским о правде и взаимоуважении как основе отношений в контексте тяжелых, болезненных страниц нашей общей истории, таких как Волынская трагедия.

"Хорошо, что наконец постепенно выходит из тупика относительно эксгумации и захоронения жертв этого геноцида", – сказал Тшасковский.

Напомним, украинское внешнеполитическое ведомство отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".

В польской оппозиции назвали заявление украинского МИДа вмешательством в выборы.