Почему в Польше снова вспыхнул скандал вокруг "Волыни" и какие последствия это будет иметь

Историческая политика снова стала проблемой, отравляющей отношения Украины и Польши.

Об этом свидетельствует громкий скандал, возникший на прошлой неделе вокруг неосторожного заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

А главное – этот скандал вышел на уровень премьер-министра Польши Дональда Туска, который обычно избегает таких тем.

И это тревожный сигнал для Киева, предупреждает редактор "Европейской правды" Юрий Панченко в колонке Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки напоминает, что старт скандалу дало заявление Дмитрия Кулебы, сделанное во время панельной дискуссии в Ольштыне, где украинский министр вместе с польским коллегой Радославом Сикорским участвовали в Campus Polska Przyszłości.

Дмитрия Кулебу спросили о снятии Украиной запрета на эксгумационно-поисковые работы в отношении поляков, погибших на Волыни от рук украинцев во время Второй мировой войны.

Неожиданно украинский министр сменил тему, решив напомнить о преступных действиях поляков против украинцев, а именно об операции "Висла" 1947 года.

"Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы – полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам", – заявил Кулеба.

Впоследствии он вернулся к вопросу, рассказав, что эта тема обсуждается с польской стороной и что Украина не против предоставить разрешение, но имеет свои просьбы к польским властям относительно чествования памяти украинцев, и тогда тоже сделает встречный шаг.

Ответ Дмитрия Кулебы сложно назвать удачным, считает Юрий Панченко.

"Прежде всего министр неполно подал позицию Украины относительно разрешений на эксгумации – после договоренностей в 2019 году президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды Киев готов предоставить такие разрешения (хотя и ждет выполнения Варшавой своих обязательств), однако за пять лет с польской стороны таких запросов так и не поступило. Пусть даже в Варшаве утверждают обратное", – отмечает редактор "Европейской правды".

Он добавляет, что слова Кулебы об "украинских территориях" в оппозиционной партии "Право и справедливость" вообще истолковали чуть ли не как территориальные претензии. Отдельные депутаты даже предложили запретить украинскому министру въезд в Польшу.

И хотя в украинском МИДе впоследствии отдельно объяснили, что министр не высказывал никаких территориальных претензий, остановить вал критических заявлений это объяснение уже не могло.

Довольно неожиданно, как пишет автор колонки, к хору критиков присоединился и глава польского правительства Дональд Туск.

Он заявил, что имеет "однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр". Кроме того, он напомнил, что "Украина не будет членом ЕС без согласия Польши", а соответственно, Украина должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

Заявление Туска – это тревожный звонок. Почему премьер, до сих пор избегавший тем исторических споров, на этот раз решил отреагировать?

"Политическую стратегию Дональда Туска часто полушутя называют "диктатурой соцопросов". Он готов поднимать темы, которые даже противоречат идеологии его партии, но сейчас популярны среди электората.

Похоже, что тезис о "неблагодарности Украины" становится все более популярным среди польских политиков – и нам надо быть к этому готовыми", – отмечает Юрий Панченко.

Журналист уверен, что Украина больше не имеет права на неосторожные заявления и на формулировки, смысл которых может быть вырван из контекста. А еще, по его мнению, Украине следует реагировать на откровенно антиукраинские действия польских органов власти, как это было с закрытием в Польше дела об операции "Висла".

Диалог между странами будет эффективным только тогда, когда польские элиты избавятся от привычки разговаривать с украинцами с позиции старшего брата. К счастью, это понимание постепенно приходит.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву.