Кандидат в президенты Польши: Сегодня я не вижу Украину ни в ЕС, ни в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", заявил, что по состоянию на сегодня не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Ведущий напомнил, что "Дональд Трамп не видит Украину в НАТО" и спросил, какое мнение по этому поводу у Кароля Навроцкого. Кандидат в президенты Польши ответил, что по этому вопросу у него "есть фиксированное мнение".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – заявил Навроцкий.

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Кандидат, которого поддерживает партия "Право и справедливость", в то же время подчеркнул, что поляки поддерживали и продолжают поддерживать украинцев.

Он заявил, что договоренность об эксгумации, достигнутая между главой МИД Польши Радославом Сикорским и главой украинского МИД Андреем Сибигой, была "ненужным трюком главы польской дипломатии", а весь вопрос был "введен во внутреннюю кампанию", когда Сикорский боролся с Рафалом Тшасковским за номинацию для участия в президентских выборах.

"Мы в Институте национальной памяти уже пережили с десяток потенциальных прорывов в этом вопросе, поэтому для меня энтузиазм главы польской дипломатии был преждевременным.

Хочу четко заявить, что Институт национальной памяти (...) может поддержать усилия правительства в вопросе эксгумации на Волыни. Здесь польское дело для нас гораздо важнее. Хотелось бы прорыва, но его пока нет", – пояснил Навроцкий, возглавляющий Институт национальной памяти Польши.

Навроцкий уточнил, что как президент Республики Польша "даст понять украинской стороне, что наши финансовые усилия, усилия граждан, военные усилия, которые помогли Украине, хотели бы встретить партнерское отношение с украинской стороны и возможность похоронить наших женщин и детей".

"Для меня интересы поляков важнее, чем похлопывание по спине", – подчеркнул он.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Больше о последнем решении Украины по проблеме, которая отравляла отношения с Польшей, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".