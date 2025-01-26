Туск встревожен "зловещими" заявлениями на митинге ультраправых Германии

Глава правительства Польши Дональд Туск выразил свое беспокойство по поводу идей, которые накануне звучали на митинге ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом Туск написал в своей соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

25 января "АдГ" провела большое предвыборное мероприятие в городе Галле, на котором, в частности, выступил по видеосвязи Илон Маск. Соратник президента США и миллиардер, среди прочего, заявил, что слишком много внимания уделяется вине за прошлое Германии, и что ее нужно оставить в прошлом.

"Слова о "великой Германии" и "необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления", которые мы услышали от главных действующих лиц митинга "АдГ", звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима", – прокомментировал Дональд Туск.

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Маск в своей речи назвал "АдГ" "надеждой для Германии" и призвал "бороться за великое будущее" Германии. Он добавил, что "АдГ" пользуется его полной поддержкой, а также, по его мнению, поддержкой администрации Дональда Трампа.

В день мероприятия "АдГ" в Галле 25 января десятки тысяч немцев протестовали в Берлине и других городах против потенциального прихода к власти ультраправых.