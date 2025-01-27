СМИ: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко

Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза о непризнании президентских "выборов" в Беларуси.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

В ЕС планировали опубликовать совместное заявление о непризнании белорусских выборов, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов. В тексте говорится о том, что президентские выборы в Беларуси в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы СМИ невозможно считать свободными, честными и легитимными.

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Белорусская служба "Радио Свобода" сначала сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия.

В итоге Братислава поддержала заявление, а Венгрия единственной из всех 27 стран-членов отказалась подписать его.

В связи с этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос вынуждены были публиковать свое заявление, где объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

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