Орбан считает, что власти Грузии защищают страну от "бюрократов из Брюсселя и сети Сороса"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи со спикером парламента Грузии в Будапеште заявил, что Брюссель и "сеть Сороса" должны "прекратить атаковать" грузинскую власть.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал после встречи с грузинской делегацией 27 января.

В понедельник в Будапеште приняли делегацию депутатов "Грузинской мечты" во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Венгерский премьер после того выразил поддержку партии властям Грузии.

It’s time for the bureaucrats in Brussels and the Soros-network to stop attacking the government in Georgia. I expressed my support to Chairman @shpapuashvili in their fight for Georgia’s sovereignty. pic.twitter.com/GV6wg6icYI Реклама: January 27, 2025

"Пора бюрократам в Брюсселе и сети Сороса прекратить нападки на власти Грузии. Выразил поддержку спикеру Шалви Папуашвили в их борьбе за суверенитет", – написал Орбан.

Напомним, в вечер парламентских выборов в Грузии Виктор Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой еще до объявления результатов, а через несколько дней лично приезжал в Тбилиси.

В Грузии с конца ноября 2024 года продолжаются почти ежедневные протесты за сохранение европейского курса страны и с требованием освобождения задержанных протестующих. Оппозиция не признает результат выборов и не участвует в работе парламента.

27 января ЕС приостановил безвиз для дипломатов и чиновников Грузии. Глава МИД Грузии раскритиковала эти символические санкции.