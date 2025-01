Орбан считает, что власти Грузии защищают страну от "бюрократов из Брюсселя и сети Сороса"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи со спикером парламента Грузии в Будапеште заявил, что Брюссель и "сеть Сороса" должны "прекратить атаковать" грузинскую власть.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал после встречи с грузинской делегацией 27 января.

В понедельник в Будапеште приняли делегацию депутатов "Грузинской мечты" во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Венгерский премьер после того выразил поддержку партии властям Грузии.

It’s time for the bureaucrats in Brussels and the Soros-network to stop attacking the government in Georgia. I expressed my support to Chairman @shpapuashvili in their fight for Georgia’s sovereignty. pic.twitter.com/GV6wg6icYI

