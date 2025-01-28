Укр Рус Eng

Орбан считает, что власти Грузии защищают страну от "бюрократов из Брюсселя и сети Сороса"

Новости — Вторник, 28 января 2025, 09:10 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи со спикером парламента Грузии в Будапеште заявил, что Брюссель и "сеть Сороса" должны "прекратить атаковать" грузинскую власть.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал после встречи с грузинской делегацией 27 января.

В понедельник в Будапеште приняли делегацию депутатов "Грузинской мечты" во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Венгерский премьер после того выразил поддержку партии властям Грузии.

"Пора бюрократам в Брюсселе и сети Сороса прекратить нападки на власти Грузии. Выразил поддержку спикеру Шалви Папуашвили в их борьбе за суверенитет", – написал Орбан.

Напомним, в вечер парламентских выборов в Грузии Виктор Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой еще до объявления результатов, а через несколько дней лично приезжал в Тбилиси.

В Грузии с конца ноября 2024 года продолжаются почти ежедневные протесты за сохранение европейского курса страны и с требованием освобождения задержанных протестующих. Оппозиция не признает результат выборов и не участвует в работе парламента.

27 января ЕС приостановил безвиз для дипломатов и чиновников Грузии. Глава МИД Грузии раскритиковала эти символические санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Грузия
Реклама: