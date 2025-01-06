В Грузии в Сочельник проевропейские протестующие снова собрались под парламентом
Новости — Понедельник, 6 января 2025, 21:17 —
Проевропейские протестующие снова собрались на акцию протеста под парламентом Грузии, к ним присоединятся рождественские процессии, идущие от церквей.
Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".
Перед парламентом в Тбилиси собрались проевропейские протестующие, проспект Руставели перекрыт.
Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church – opposite the parliament building – from 5 different locations.
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71nРеклама:– Civil.ge (@CivilGe) January 6, 2025
К ним движутся несколько рождественских процессий от церквей в Тбилиси (в Грузии Рождество продолжают отмечать 7 января).
Требования протестующих остаются неизменными – освободить задержанных на протестах и провести повторные парламентские выборы.
По случаю 40-го дня протестов планируется полуночная рождественская акция возле собора Кашвети.
На 15 января в Грузии анонсировали общенациональную забастовку с требованием новых выборов.
Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.
Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.
Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу" с оппозицией и гражданским обществом.
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