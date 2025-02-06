В Генпрокуратуре Польши назвали частной перепиской дело о "госперевороте Туска"

Генеральная прокуратура Польши созвала пресс-конференцию по поводу заявлений заместителя генпрокурора Михала Островского о начале расследования обвинений в госперевороте в адрес правительства Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Прокурор Анна Адамяк, пресс-секретарь Генпрокуратуры, сообщила, что жалоба председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского, по результатам которой Островский якобы начал расследование пока расценивается Генпрокуратурой как частная переписка, поскольку не была должным образом зарегистрирована.

"Мы получили эту информацию из СМИ и приняли меры для ее подтверждения. Мы установили, что 3 февраля сотрудник Конституционного трибунала лично прибыл в штаб-квартиру Национальной прокуратуры, а затем передал запечатанный конверт в секретариат заместителя генпрокурора Михала Островского.

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Этот факт передачи корреспонденции был зафиксирован секретарем, и это, насколько нам известно, подтверждает, что какую-то корреспонденцию от Конституционного трибунала получал заместитель генерального прокурора Михал Островский", – заявила Адамяк.

Она напомнила, что согласно Распоряжению 2022, еще подписанному генеральным прокурором Дариушем Барским, были установлены правила обращения и регистрации документов в прокуратуре.

"Из этих правил следует, что когда корреспонденция поступила к прокурору Островскому, в связи с тем, что он не имеет компетенции записывать и регистрировать документы, он должен передать этот документ или в подразделение, компетентное в сфере поданного сообщения, или к своему руководителю", – отметила она.

"Таким образом, можно утверждать, что на данный момент корреспонденция официально неизвестного содержания, которая поступила из Конституционного трибунала, является частной перепиской прокурора Островского", – подчеркнула пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Она добавила, что производство может быть начато тогда, когда "дело зарегистрировано и ему присвоен регистрационный номер".

Ранее заместитель генпрокурора Польши Михал Островский инициировал расследование после обвинений председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского в попытке переворота в адрес правительства Дональда Туска.

Правительство Туска считает нынешний состав Конституционного суда нелегитимным из-за присутствия в нем судей, которые были назначены в результате противоречивой судебной реформы во времена правительства "ПиС", что также привело к спорам с ЕС.

Как известно, действующее правительство Польши проводит несколько расследований в отношении предшественников. В частности, речь идет об экс-премьере Матеуше Моравецком и экс-генпрокуроре Збигневе Зебро.

Среди прочего, речь идет о скандале с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).