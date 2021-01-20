В последние часы в должности Трамп помиловал своего экс-стратега, двух рэпперов и еще 70 человек

Президент США Дональд Трамп в последние часы в должности помиловал 73 человек, среди которых его ведущий бывший советник Стив Бэннон, подозреваемый в мошенничестве.

О помиловании в Белом доме сообщили за несколько часов до инаугурации Джо Байдена, сообщает "Европейская правда".

Бэннон был ключевым советником президента Трампа во время его кампании 2016 года, а затем - старшим советником и главным стратегом Белого дома. Он завершил работу в администрации в августе 2017 года.

В августе прошлого года Бэннон был обвинен в мошенничестве из-за кампании сбора средств в поддержку строительства стены на границе между США и Мексикой.

Федеральная прокуратура обвинила Бэннона и еще нескольких лиц в том, что они присвоили часть средств из 25 млн долларов, которые собирали в рамках кампании "Мы строим стену". В прокуратуре подозревают, что Бэннон получил более 1 млн этих средств через неправительственную организацию.

Белый дом заявил, что Бэннон был "важным лидером консервативного движения и известен своей политической смекалкой".

Трамп также помиловал Элиота Бройде, который собирал средства для кампании Трампа и в прошлом году признал себя виновным в нарушении иностранных законов о лоббировании.

Среди других помилованных - бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, который отбывал 28-летний тюремный срок по обвинению в коррупции, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, которые были привлечены к ответственности за правонарушения, связанные с оружием.

Американские СМИ подчеркивают, что при этом Трамп решил не объявлять помилование себе, членам своей семьи и своему адвокату Руди Джулиани.

Ранее Трамп помиловал осужденных фигурантов дела о вмешательстве РФ в выборы в США.