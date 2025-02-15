Туск: Европе нужен собственный план, чтобы ее будущее не решили глобальные игроки

Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу, 15 февраля, заявил, что Европе нужен собственный план действий по Украине.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Туск заявил, что Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и собственной безопасности, "иначе будущее будут решать другие глобальные игроки".

Он отметил, что эти "другие глобальные игроки" будут решать будущее Европы "не обязательно в соответствии с интересами" ЕС.

"Этот план надо готовить уже сейчас. Нельзя терять времени", – акцентировал он.

Еще в декабре лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению развязанной РФ войны против Украины.

В субботу, 15 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет заверения от его американского визави Дональда Трампа относительно того, что их встреча будет предшествовать встрече Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Он также рассказал, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика.