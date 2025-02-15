Туск: Європі потрібний власний план, щоб її майбутнє не вирішили глобальні гравці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у суботу, 15 лютого, заявив, що Європі потрібен власний план дій щодо України.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Туск заявив, що Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та власної безпеки, "інакше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці".

Він зауважив, що ці "інші глобальні гравці" будуть вирішувати майбутнє Європи "не обов'язково відповідно до інтересів" ЄС.

"Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", – акцентував він.

Ще у грудні лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, яка виробить спільну позицію щодо завершення розв’язаної РФ війни проти України.

У суботу, 15 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що не має запевнення від його американського візаві Дональда Трампа щодо того, що їхня зустріч передуватиме зустрічі Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Він також розповів, що Трамп у розмові з ним не згадав Європу як переговірника.