Сийярто набросился на Европу, которая "мешает" миротворчеству Трампа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто набросился с критикой на европейских лидеров, которые, по его мнению, мешают президенту США Дональду Трампу заключить соглашение о мире в Украине.
Об этом Сийярто заявил во время визита в Казахстан, его цитирует Telex, сообщает "Европейская правда".
По его словам, "антитрамповские и провоенные" европейские лидеры встретятся в понедельник в Париже, чтобы попытаться заблокировать мирное соглашение Трампа.
Сийярто отметил, что возвращение Трампа на пост президента создало совершенно новую мировую политическую реальность, которая благоприятна как для Венгрии, так и для Казахстана.
"Мы говорим о двух странах, которые всегда занимали миротворческую позицию, всегда придерживались патриотической, суверенной политической стратегии, всегда стояли на почве нормальности и всегда ставили национальные интересы на первое место", – сказал он.
Сийярто говорит, что в общих интересах как можно скорее положить конец войне в Украине, поскольку и Венгрия, и Казахстан понесли серьезные убытки в результате войны в Украине, и лучшие шансы на это сейчас имеет Трамп и его миротворческая политика.
"Поэтому мы приветствуем возобновление российско-американского диалога на высшем уровне. Нас радует и успокаивает тот факт, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели обстоятельную беседу", – добавил он.
Сийярто также рассказал, что в Венгрии "с радостью и удовольствием узнали, что в продолжение этих переговоров министры иностранных дел двух стран, Марко Рубио и Сергей Лавров, уже обсудили будущие возможности российско-американского сотрудничества и урегулирования в Украине".
Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее раскритиковал главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас за заявление, в котором говорится о том, что Европа должна играть центральную роль в любых переговорах об урегулировании войны в Украине.
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