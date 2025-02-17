Сійярто накинувся на Європу, яка "заважає" миротворчості Трампа

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто накинувся з критикою на європейських лідерів, які, на його думку, заважають президенту США Дональду Трампу укласти угоду про мир в Україні.

Про це Сійярто заявив під час візиту в Казахстан, його цитує Telex, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "антитрампівські і провоєнні" європейські лідери зустрінуться в понеділок у Парижі, щоб спробувати заблокувати мирну угоду Трампа.

Сійярто зазначив, що повернення Трампа на посаду президента створило абсолютно нову світову політичну реальність, яка сприятлива як для Угорщини, так і для Казахстану.

"Ми говоримо про дві країни, які завжди займали промиротворчу позицію, завжди дотримувалися патріотичної, суверенної політичної стратегії, завжди стояли на ґрунті нормальності і завжди ставили національні інтереси на перше місце", – сказав він.

Сійярто каже, що у спільних інтересах якомога швидше покласти край війні в Україні, оскільки і Угорщина, і Казахстан зазнали серйозних збитків унаслідок війни, і найкращі шанси на це наразі має Трамп та його миротворча політика.

"Тому ми вітаємо відновлення російсько-американського діалогу на вищому рівні. Нас тішить і заспокоює той факт, що Дональд Трамп і Владімір Путін провели ґрунтовну бесіду", – додав він.

Сійярто також розповів, що в Угорщині "із радістю і задоволенням дізналися, що у продовження цих переговорів міністри закордонних справ двох країн, Марко Рубіо і Сергєй Лавров, уже обговорили майбутні можливості російсько-американського співробітництва і врегулювання в Україні".

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Угорський прем'єр Віктор Орбан раніше розкритикував главу зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас за заяву, у якій йдеться про те, що Європа повинна відігравати центральну роль у будь-яких переговорах про врегулювання війни в Україні.

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