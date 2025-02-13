Орбан висміяв позицію ЄС щодо України як "нікчемну"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер розкритикував главу зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас за заяву, у якій йдеться про те, що Європа повинна відігравати центральну роль у будь-яких переговорах про врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив у соцмережі Х (Twitter), що поки президент США Дональд Трамп і лідер РФ Владімір Путін домовляються про мир, посадовці ЄС роблять "нікчемні заяви".

"Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. Поки президенти Трамп і Путін ведуть переговори про мир, посадовці ЄС виступають з нікчемними заявами", – заявив Віктор Орбан.

Він мав на увазі спільну декларацію глави дипломатії ЄС, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Британії на підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку вони випустили в той час, як Трамп і Путін готуються до переговорів про майбутнє України.

"Не можна просити місце за столом переговорів. Його потрібно заслужити! Силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією. Позиція Брюсселя – підтримувати вбивства доти, доки вони триватимуть – є морально і політично неприйнятною", – додав Орбан.

У липні минулого року Орбан зустрівся з Владіміром Путіним у Москві, де безуспішно обговорював мирні пропозиції для України. Його візит викликав засудження з боку Києва та кількох європейських лідерів. Після цієї зустрічі Каллас різко розкритикувала угорського лідера за те, що він експлуатує головування Угорщини в Раді ЄС.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці





