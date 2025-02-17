Чиновники Соединенных Штатов во вторник, 18 февраля, проведут встречу с представителями России в Саудовской Аравии в рамках переговорных усилий по "прекращению войны" в Украине.

Это подтвердила пресс-секретарь Государственного департамента США Тамми Брюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам Брюс, встреча между высокопоставленными чиновниками США и России в Саудовской Аравии станет "первым шагом" к тому, чтобы понять, "серьезно" ли Москва настроена на переговоры по войне в Украине.

"Это продолжение предыдущего разговора между Путиным и Трампом о том, возможен ли этот первый шаг. Я не думаю, что это надо рассматривать как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", – добавила она.

Отвечая на вопрос, будет ли встреча в Саудовской Аравии способствовать саммиту Трампа и Путина, пресс-секретарь Госдепа лишь отметила, что после переговоров во вторник "будет что-то еще".

"Думаю, что все эти люди (участники переговоров. – Ред.) ранее показывали, что достигают поставленных целей", – добавила Брюс.

Американские СМИ ранее писали, что встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак перед этим уверял, что встреч украинцев с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.