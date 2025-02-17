В Италии будут судить певца, назвавшего Мелони "фашисткой" и "нацисткой"

Министерство юстиции Италии позволило привлечь к ответственности лидера британской рок-группы Placebo Брайана Молко, которого премьер-министр Джорджа Мелони обвиняет в оскорблениях и клевете.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Giornale.

Во время концерта в Турине в июле 2023 года Молко назвал Мелони "фашисткой" и "нацисткой", а также выругался.

Тогда юристы премьера Италии подали в суд, обвинив певца в оскорблениях и клевете.

Для того, чтобы привлечь Молко к ответственности, прокуратура Турина должна была запросить разрешение Министерства юстиции Италии, как того требует Уголовный кодекс страны.

Преступление оскорбления государственных учреждений или деятелей в Италии наказывается штрафом в размере от 1000 до 5000 евро.

Это не первый подобный иск премьера Италии.

В 2023 году Мелони отсудила 1000 евро у журналиста Роберто Савьяно, который раскритиковал ее взгляды относительно мигрантов.

Позже она решила судиться с 82-летним историком Лучано Канфорой, который еще до назначения Мелони на должность премьера назвал ее "неонацисткой в душе" и "сердечной девушкой", с которой "обращались, как с опасной сумасшедшей".

Но через несколько месяцев Мелони отозвала иск.