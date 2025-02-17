В Італії судитимуть співака, який назвав Мелоні "фашисткою" і "нацисткою"

Міністерство юстиції Італії дозволило притягнути до відповідальності лідера британського рок-гурту Placebo Браяна Молко, якого премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні звинувачує в образах і наклепі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Giornale.

Під час концерту в Турині в липні 2023 року Молко назвав Мелоні "фашисткою" і "нацисткою", а також вилаявся.

Тоді юристи премʼєрки Італії подали до суду, звинувативши співака в образах і наклепі.

Для того, щоб притягнути Молко до відповідальності, прокуратура Турина повинна була запросити дозвіл Міністерства юстиції Італії, як того вимагає Кримінальний кодекс країни.

Злочин образи державних установ чи діячів в Італії карається штрафом у розмірі від 1000 до 5000 євро.

Це не перший подібний позов прем’єрки Італії.

У 2023 році Мелоні відсудила 1000 євро в журналіста Роберто Савьяно, який розкритикував її погляди щодо мігрантів.

Пізніше вона вирішила судитись із 82-річним істориком Лучано Канфорою, який ще до призначення Мелоні на посаду премʼєрки назвав її "неонацисткою в душі" та "сердешною дівчиною", з якою "поводилися, як із небезпечною божевільною".

Але через кілька місяців Мелоні відкликала позов.