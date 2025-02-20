Туск: капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего западного сообщества

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Польский премьер на фоне геополитических событий и заявлений, которые в последние дни звучат из США, заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества.

"Со всеми последствиями, вытекающими из этого факта. И пусть никто не делает вид, что этого не видит", – предупредил Туск.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

20 февраля Трамп заявил, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".

А бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон также предупредил, что поспешное завершение войны в Украине может стать "близким к капитуляции" перед целями главы Кремля Владимира Путина.