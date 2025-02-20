Туск: капітуляція України означатиме капітуляцію всієї західної спільноти

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї західної спільноти.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Польський прем’єр на тлі геополітичних подій та заяв, які впродовж останніх днів лунають із США, заявив, що вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї західної спільноти.

"З усіма наслідками, що випливають з цього факту. І нехай ніхто не робить вигляд, що цього не бачить", – попередив Туск.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".

А колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон також попередив, що поспішне завершення війни в Україні може стати "близьким до капітуляції" перед цілями очільника Кремля Владіміра Путіна.