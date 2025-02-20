Трамп говорит, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах
Новости — Четверг, 20 февраля 2025, 10:02 —
Американский президент Дональд Трамп считает, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".
Об этом он сказал BBC во время своего перелета в Вашингтон, пишет "Европейская правда".
Трамп заявил, что считает, что у России "есть козыри" в любых потенциальных мирных переговорах о прекращении войны в Украине, поскольку она "захватила большую территорию".
Он сказал, что верит в то, что Москва хочет видеть конец войны, которую Россия начала, осуществив полномасштабное вторжение почти три года назад.
"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри", – сказал американский президент.
На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да".
Как известно, Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, что якобы у Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности.
На эти заявления украинский президент ответил, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации, ведь по недавним данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.
Также Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.
Трамп позже снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.