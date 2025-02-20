Трамп говорит, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах

Американский президент Дональд Трамп считает, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".

Об этом он сказал BBC во время своего перелета в Вашингтон, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что считает, что у России "есть козыри" в любых потенциальных мирных переговорах о прекращении войны в Украине, поскольку она "захватила большую территорию".

Он сказал, что верит в то, что Москва хочет видеть конец войны, которую Россия начала, осуществив полномасштабное вторжение почти три года назад.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри", – сказал американский президент.

На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да".

Как известно, Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, что якобы у Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности.

На эти заявления украинский президент ответил, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации, ведь по недавним данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Также Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.

Трамп позже снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.