Экс-советник Трампа предостерег: поспешный мир в Украине может стать капитуляцией перед Кремлем

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предостерег от поспешного соглашения о завершении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Болтон предупредил, что поспешное соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко к капитуляции" перед целями Путина. Также он считает, что поспешное завершение войны в Украине может быстро открыть дверь для выхода США из НАТО.

"Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, и он этого еще не сделал, но вы можете услышать, как начинает играть музыка. Будет прекращен огонь, создана милитаризованная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО – это урегулирование, которое на самом деле могли бы написать в Кремле", – заявил он.

Отвечая на вопрос, как он расценивает слова британского премьер-министра Кира Стармера относительно того, что тот готов разместить британские войска в Украине для обеспечения режима прекращения огня, Болтон ответил пренебрежительно.

"Я против развертывания миротворческих сил. Опыт Организации Объединенных Наций показал, что как только вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае привести к фактическому разделению Украины, что может произойти де-юре через некоторое время", – считает он.

Болтон также отметил, что не слышал в ЕС дискуссий относительно того, какой именно вариант миротворческих сил рассматривается.

"Это обеспечение прекращения огня, и в этом случае правила применения силы должны были бы уполномочить миротворцев применять силу, чтобы предотвратить нарушение перемирия? Или это миротворческие силы вроде ООН, когда миротворцы машут нарушителям рукой, когда они весело идут своей дорогой?" – риторически спросил он и подчеркнул, что это критические различия.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Трампа утверждает – Европе было бы лучше решительно поддержать Украину, пополняя запасы оружия и оказывая поддержку, а не заниматься планированием будущих сценариев, согласованных между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Не существует абсолютного обязательства вести переговоры с прекращением огня. Поэтому, если вы не готовы отказаться от любой возможности возвращения Украине ее территории, идея заморозить существующие линии контроля является потенциально очень опасной", – сказал он.

Отметим, Болтон уже выступал с критикой действий Трампа. В частности 13 февраля он сказал, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".